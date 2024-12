OMS fracassou rotundamente na pandemia

O painel Covid-19 da Comissão de Supervisão e Responsabilização da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos declarou hoje que a resposta da Organização Mundial de Saúde (OMS) à pandemia "foi um fracasso lamentável".

A conclusão consta do relatório final de uma investigação de dois anos.

A OMS "cedeu às pressões do Partido Comunista Chinês e colocou os interesses políticos da China à frente dos seus deveres internacionais", afirma a comissão.

O relatório de mais de 500 páginas, elaborado por uma equipa bipartidária, refere ainda que a origem da pandemia terá sido uma "fuga" de informação de um laboratório em Wuhan, na China.

A análise "sobre as lições aprendidas e o caminho a seguir" refere ainda que "não há provas conclusivas de que as máscaras faciais tenham efetivamente protegido os americanos da covid-19" e que "o confinamento prolongado causou danos incomensuráveis não só à economia dos EUA, mas também à saúde mental e física dos norte-americanos".

O estudo destaca o sucesso de algumas medidas tomadas pelo então Presidente, o republicano Donald Trump, como as restrições às viagens internacionais, e critica outras postas em prática pelo democrata Joe Biden quando chegou ao poder em janeiro de 2021.

As críticas à administração Biden incluem o uso de "métodos antidemocráticos e provavelmente inconstitucionais (como pressionar as empresas de comunicação social a censurar certos conteúdos sobre covid-19) para combater o que considerava desinformação" e que a Food and Drug Administration (FDA) "apressou a aprovação da vacina covid-19 para cumprir o prazo arbitrário da administração Biden".

O relatório, "After Action Review of the covid-19 Pandemic: Lessons Learned and the Way Forward" ("Análise após a pandemia de covid-19: Lições aprendidas e o caminho a seguir", em português), foi elaborado na sequência de mais de 30 entrevistas com peritos e funcionários, 25 audições e a análise de mais de um milhão de páginas de documentos.

"Este trabalho ajudará os Estados Unidos e o mundo a prever a próxima pandemia, a preparar-se para a próxima pandemia, a proteger-se contra a próxima pandemia e, esperamos, a prevenir a próxima pandemia", escreveu hoje o presidente da comissão, o republicano Brad Wenstrup, numa carta dirigida ao Congresso.