Trânsito matinal congestionado na Via Rápida

Bom dia. O trânsito matinal está com congestionamentos em duas zonas da Via Rápida, algo já habitual nas segundas-feiras.

No sentido Machico - Ribeira Brava a situação já esteve pior, com cerca de 3 km, mas diminuiu de intensidade nos últimos minutos, passando a apenas 2 km de congestionamento no sublanço Cancela - Caniço, o sítio que tem sido habitual.

No mesmo sentido, mas no sublanço entre os nós de Santa Luzia e Pestana Júnior, a dimensão é ligeiramente menor, cerca de 1,8 km.

No acesso ao centro do Funchal, o habitual congestionamento de viaturas que confluem para a rotunda Cruz de Carvalho. O tráfego lento continua até ao Campo da Barca ao longo da Cota 40.