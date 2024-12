PS, IL e PAN retiram propostas de alteração da Estrutura Orgânica da Assembleia Legislativa da Madeira

A Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político reuniu, hoje, para debater a alteração da Estrutura Orgânica da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, mas o encontro acabou por ser adiado depois do PS, da Iniciativa Liberal e do PAN terem retirado as propostas apresentadas.

Em nota enviada pela ALRAM, Victor Freitas, deputado do PS, argumentou com a falta de consenso para justificar a retirada do documento. Explicou que as propostas socialistas tinham por objetivo, “por uma questão de justiça, garantir pelo menos o ordenado mínimo a pagar aos funcionários, especialmente dos partidos que têm um único deputado, e garantir uma atualização financeira a este nível”. O PS pretendia, ainda, que o Conselho de Administração fosse indicado pelo método de Hondt e que fosse criado um auditor jurídico. No entanto, perante a ausência de um “consenso mínimo”, das forças que apresentaram propostas, o PS decidiu retirar o documento, apontado a falta de solidariedade do coordenador regional da Iniciativa Liberal (IL).

O deputado da IL também retirou a proposta que tinha apresentado, avisando que “a partir do dia 1 de janeiro a representação parlamentar da Iniciativa Liberal entra em greve”, e que iria retirar todos os diplomas do partido, entregues no Parlamento madeirense e que aguardam pelo debate.

Mónica Freitas aclarou que a “proposta do PAN não se resume só ao aumento das subvenções para as representações parlamentares”. A deputada garantiu que o partido pretendia dar “melhores condições a nível de representação parlamentar para podermos ter pessoas em condições dignas nas nossas equipas a trabalhar. Face ao momento atual, e não havendo consenso entre os partidos, nós também retiramos a proposta”, disse.

Mantém-se apenas a proposta entregue esta manhã pelo CDS-PP.

Jaime Filipe Ramos, presidente da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político reconhece que os “trabalhos foram prejudicados”, ficando à espera de novas propostas para que os trabalhos possam prosseguir.

A Estrutura Orgânica da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é um diploma tem por objeto definir e regulamentar os instrumentos de gestão administrativa, financeira e de apoio técnico e jurídico do Parlamento madeirense.