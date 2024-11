Aprovada proposta do PAN para criação de estratégia de prevenção do assédio laboral

O parlamento aprovou hoje a proposta do PAN que pede ao Governo que desenvolva uma estratégia de sensibilização, prevenção e apoio nas situações de assédio ou violência em contexto laboral.

A proposta do PAN, votada no segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), recebeu os votos contra do CDS e PSD e o voto favorável das restantes bancadas.

Com esta proposta, o partido de Inês de Sousa Real quer, em 2025, que o Governo desenvolva uma estratégia de prevenção de situações de assédio laboral "adeqadamente financiada" e que promova os "instrumentos necessários de apoio, informação e de investigação sobre o tema, em função das diferentes realidade profissionais".

Esta estratégia deve, acrescenta o PAN, valorizar "o papel da saúde ocupacional" e tratar "especialmente a dimensão da saúde mental dos trabalhadores".

O partido explica, na nota justificativa, que esta proposta foi solicitada pela Ordem dos Médicos e parte do "reconhecimento de que o ambiente de trabalho deve ser um espaço seguro e promotor do bem-estar dos trabalhadores".

A estratégia deve sensibilizar "empregadores, gestores e trabalhadores para a gravidade destas práticas", disponibilizar apoios eficazes às vítimas e fomentar "investigação científica sobre o tema".

Na mesma votação, foi aprovada outra proposta do PAN que prevê a promoção da literacia para promover a saúde e prevenir a doença, através do "incentivo de hábitos de vida saudáveis e bem estar desde a infância e ao longo da vida".

Estas políticas "devem incluir a definição e execução de planos, programas e campanhas de informação, literacia, sensibilização e educação para a saúde com destaque para a prevenção de doenças crónicas".

"O financiamento atribuído à área da promoção da saúde e prevenção da doença deve ser devidamente dilucidado pelo Ministério da Saúde no orçamento do Serviço Nacional de Saúde e ter por base critérios objetivos e quantificáveis", lê-se na proposta.