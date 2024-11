Dois navios chegados de Málaga trouxeram mais de 4 mil pessoas

O 'Costa Fortuna' e 'Seven Seas Navigator' chegaram ao Funchal vindos de Málaga, cumprindo escalas de 9 horas, sendo que depois vão atravessar o Atlântico. Enquanto o primeiro ruma às Caraíbas, o outro segue para Miami.

No total, os dois navios movimentam 4.011 pessoas, das quais 2.678 são passageiros.

O 'Costa Fortuna' chegou com 2.232 passageiros e 970 tripulantes, estabndo a cumprir um cruzeiro de 17 noites, iniciado em Barcelona a 19 de Novembro, com escalas em Marselha, Savona, Málaga, agora, Funchal e depois, Tenerife, St. Maarten, Martinica e Guadaloupe. Vai dicar posicionado nessa zona, regressando à Europa em Março e nessa viagem, faz nova escala no Porto do Funchal no dia 24 desse mês.

Já o 'Seven Seas Navigator' viaja com 446 passageiros e 363 tripulantes, neste cruzeiro de 14 noites que começou também em Barcelona a 22 de Novembro, com escalas em Alicante, Málaga, agora, Funchal, seguindo-se Porto Rico e Miami, onde acaba a viagem no próximo dia 6 de Dezembro. O navio volta a fazer escala no Porto do Funchal, a 14 de Abril do próximo ano, na viagem de reposicionamento para a Europa.