Serviço de Ortopedia do SESARAM participou em congressos em Portugal e no Brasil

Quatro elementos do Serviço de Ortopedia do SESARAM participaram, entre os dias 6 e 9 de Novembro, no 43.º Congresso Nacional de Ortopedia e Traumatologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, que se realizou em Vilamoura.

João Pedro Mendonça, assistente graduado sénior, Rita Proença e Fabíola Ferreira, assistentes hospitalares, e Nuno Conceição, a fazer internato médico, foram os participantes madeirenses, sendo que foi apresentado um trabalho sobre a vasta experiência do Serviço de Ortopedia do SESARAM em fixação externa de fraturas.

Por outro lado, França Gomes, diretor do Serviço de Ortopedia e assistente graduado sénior, assim como Vítor Menezes, José Pestana, assistente graduado, e Marco Freitas, assistente hospitalar, integraram a representação da SPOT, no 56º Congresso Anual da SBOT, que se realizou de 14 a 16 de Novembro, no Rio de Janeiro.

Este é o principal evento da comunidade ortopédica no Brasil, reunindo palestrantes especialistas e abordando os avanços mais recentes na área, com foco na atualização e capacitação dos médicos ortopedistas e traumatologistas e na troca de experiências e de conhecimentos.