"É necessário valorizar os trabalhadores do SESARAM e o SRS", defende PCP

O PCP realizou, hoje, uma acção de contacto com trabalhadores do SESARAM para abordar a necessidade de defender o Serviço Regional de Saúde e a valorização de quem trabalha neste sector.

Junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, referiu que os trabalhadores da Saúde "estão cansados de esperar" pela implementação das suas reivindicações. "Ano após ano as promessas de solução aos problemas dos trabalhadores são adiadas enquanto a falta de condições de trabalho são agravadas. Esta é uma situação lamentável", frisou.

"Estes trabalhadores e as suas associações representativas lutam pela valorização das carreiras, pelas melhorias de condições de trabalho, pela dignificação e valorização profissional, pela admissão de mais trabalhadores e pela defesa do Serviço Regional de Saúde". afirmou, acrescentando que o reconhecimento destes profissionais "não pode ficar pelos aplausos e pelos discursos de circunstância, alguns dos quais proferidos por quem durante anos desvalorizou profissionalmente estes trabalhadores, desvalorizou os salários e as carreiras, aumentou os ritmos de trabalho, usando e abusando de horas extraordinárias em geral não pagas nem compensadas".

Infelizmente, muitas unidades de saúde e serviços do SESARAM funcionam todo ano com os serviços mínimos ou abaixo dos serviços mínimos por falta de trabalhadores. Ricardo Lume, dirigente do PCP

Ricardo Lume finalizou, enaltecendo que o "PCP está solidário" com a luta dos trabalhadores da Saúde da Região Autónoma da Madeira, e saúda o movimento sindical pelo agendamento de uma jornada de luta para dia 6 de Dezembro com o objectivo de reivindicar a necessidade de defender o Serviço Regional de Saúde, valorizando o trabalho e os trabalhadores, e garantindo assim a prestação de um melhor serviço de saúde.