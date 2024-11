SESARAM com dois projectos finalistas ao Prémio Boas Práticas

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira tem dois projectos finalistas ao prémio de Boas Práticas em Saúde na categoria de 'Melhor Projecto'.

"Os projectos 'Grupos de Apoio e Capacitação ao Cuidador Informal' e 'Utente 360' superaram as fases de pré-selecção e duas avaliações científicas - documental e ‘in loco’, conseguindo alcançar a fase final de avaliação", revela à imprensa.

"Esta última fase de qualificação, carateriza-se pela apresentação oral de todos os projetos finalistas no 17º Encontro do Prémio de Boas Práticas em Saúde, que acontece hoje, dia 27 de Novembro, em Lisboa, inserido no 10º Congresso Internacional dos Hospitais", acrescenta.

Refere ainda que o projecto 'Grupos de Apoio e Capacitação ao Cuidador Informal' é desenvolvido pelo Serviço Social do SESARAM, enquadrado na ‘Integração de cuidados de saúde e otimização de recursos’, e resulta da preocupação em promover o bem-estar físico, psicológico, emocional e social do prestador de cuidados informais, reconhecendo o papel crucial que este desempenha na prestação de cuidados à pessoa em situação de dependência, nos desafios inerentes ao cuidar e na promoção da sua qualidade de vida.

Por sua vez, e conforme explica, o projecto 'Utente 360' é desenvolvido pelo Núcleo de Informática e Tecnologias do SESARAM, enquadrado na ‘Transformação digital e inovação em saúde - instrumentos de suporte para o tratamento e melhoria dos cuidados de saúde prestados’, e nasce da necessidade de desenvolver um instrumento de suporte à gestão, capaz de agilizar o trabalho dos profissionais de saúde, fornecendo-lhes uma ferramenta que apresenta uma visão agregada das informações do utente. É, ainda, um facilitador do controlo de referenciações clínicas, que permite a atualização do Processo do Utente e do Processo Clínico Único do Utente - serviços convencionados com o setor privado, evitando a repetição de episódios clínicos já realizados noutras instituições de saúde.

O programa completo do Encontro poderá ser acompanhado e consultado em https://www.apdh.pt/evento/52 .