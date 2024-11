SESARAM promove formação em Estimulação Multissensorial na Terapia Ocupacional

Está a decorrer até amanhã, dia 29 de Novembro, a formação 'Estimulação Multissensorial na Terapia Ocupacional', dirigida a terapeutas ocupacionais.

Esta iniciativa, que teve início nesta quarta-feira, tem como objectivo dotar os profissionais de competências e estratégias ajustadas às necessidades específicas dos utentes, promovendo intervenções mais eficazes e adaptadas.

A formação, que decorre no Centro de Formação do SESARAM, é orientada pela terapeuta Rita Santos, licenciada em Terapia Ocupacional, com pós-graduações em Gerontologia e Neuropsicologia, e conta com 15 participantes.

Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM, sendo objecto de co-financiamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30.