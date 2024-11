Berlim levanta a hipótese de intervenção externa em acidente aéreo em Vílnius

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou hoje que a queda de um avião de carga alemão na Lituânia pode ter sido "um acidente ou um incidente híbrido" ligado a uma intervenção externa.

"Temos de nos interrogar seriamente se se tratou de um acidente ou, como na semana passada, de outro incidente híbrido", afirmou Baerbock, à margem de uma reunião do G7 (grupo das sete maiores economias mundiais) em Itália, referindo-se à recente rutura de dois cabos de telecomunicações no Mar Báltico, para a qual não foi excluída a hipótese de sabotagem.

"Recentemente, tivemos vários casos na Europa de ataques híbridos contra indivíduos, infraestruturas debaixo de água ou em terra", prosseguiu a chefe da diplomacia alemã numa conferência de imprensa em Fiuggi, perto de Roma.

As ações ditas híbridas têm como objetivo danificar as instituições políticas de um país, comprometer a sua segurança ou influenciar a opinião pública por meios não militares, como a sabotagem ou ataques informáticos.

Desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários líderes europeus acreditam que a Rússia tem vindo a travar uma "guerra híbrida" contra os aliados ocidentais de Kiev, com o objetivo de os desestabilizar.

"As autoridades alemãs e lituanas já estão a trabalhar intensamente em todas as direções para esclarecer o incidente" com o avião da DHL, disse Baerbock.

As causas do acidente com o avião de carga que fazia a ligação entre a Alemanha e a Lituânia, que occorreu hoje de manhã perto do aeroporto de Vilnius e que causou a morte de um tripulante espanhol, ainda não são conhecidas.

As autoridades lituanas não excluíram a possibilidade de um "ato terrorista".

"O terrorismo não pode ser excluído", disse o chefe da polícia da Lituânia, Arunas Paulauskas, sublinhando, sem detalhar, a "atual situação geopolítica".

O acidente ocorreu cerca das 05:30 (03:30 em Lisboa) quando o avião, um Boeing 737 operado pela companhia aérea espanhola Swift Air para a empresa de serviço de envio de encomendas DHL, tentava uma aterragem de emergência.

A Alemanha emitiu um aviso às empresas de logística no final de agosto devido à possibilidade da presença de "dispositivos incendiários não convencionais" enviados por desconhecidos através de fornecedores de serviços de encomendas.

Nessa altura, o Departamento Federal de Proteção (BfV) e o Departamento Federal de Investigação Criminal (BKA) da Alemanha emitiram um alerta correspondente para as empresas do setor da aviação e da logística.

Na semana passada, dois cabos de telecomunicações foram cortados no Mar Báltico, entre a Finlândia e a Alemanha, por um lado, e entre a ilha sueca de Gotland e a Lituânia, por outro.