Chega-Madeira critica estratégia política do PS e de Paulo Cafôfo

O Chega-Madeira veio hoje a público, através de comunicado, denunciar a estratégia política do PS e do seu líder regional, Paulo Cafôfo, na gestão da votação da moção de censura e do Orçamento Regional para 2025 (ORAM25).

Segundo o partido, Cafôfo adiou deliberadamente a votação da moção de censura ao Governo de Miguel Albuquerque para depois da votação do orçamento, com o objectivo de evitar que a Região Autónoma da Madeira ficasse sem orçamento.

O Chega deixa claro:

Não será o nosso partido a votar num orçamento de um governo ao qual já apresentou uma moção de censura. A nossa coerência política é inegociável, e não seremos cúmplices da perpetuação de um executivo em quem não confiamos nem acreditamos. Chega-Madeira

O partido responsabiliza o PS e Cafôfo por garantir a aprovação do ORAM25, acusando-os de perpetuar o governo de Albuquerque enquanto evitam responsabilidades.

O partido apelou a Cafôfo para assumir as consequências das suas escolhas políticas e não se esconder atrás de jogadas estratégicas.

O Chega reiterou que não compactuará com políticas de inércia e calculismo que prejudicam os madeirenses, responsabilizando o PS pelo caos político atual e exigindo explicações de Paulo Cafôfo à população.