RIR afirma que "estamos a falhar na área social" e pede resoluções concretas

O partido RIR apontou, hoje, que a Região está a falhar na área social e pede aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira que apresentem "planos e resoluções concretas e eficazes para diminuir o flagelo da pobreza na Madeira".

Num comunicado à imprensa, Liana Reis dá o exemplo da mendicidade que se regista na cidade do Funchal, para a qual não há soluções. A coordenadora regional do partido acusa o executivo regional de ter um discurso que não está de acordo com a realidade, uma vez que considera que não há preocupação com a melhoria da qualidade e da sustentabilidade.

No passado dia 24 de Novembro, e pelo 10° ano consecutivo a Madeira foi premiada como o Melhor Destino Insular do Mundo, pela World Travel Awards (WTA) numa cerimónia ocorrida no Savoy Palace que por sua vez também foi premiado como Melhor Hotel de Luxo. Nada de novo e que não nos orgulhassemos caso não estivéssemos a assistir a uma massificação nunca antes vista no turismo na nossa ilha. Como consequência desta massificação, temos a especulação imobiliária, o aumento de alojamentos locais e um sem número de rent a cars que surgem como se de cogumelos se tratassem. Liana Reis

"A mendicidade e pessoas em situação de sem-abrigo são uma triste realidade na nossa capital e nenhuma zona escapa. É curiosamente num recanto bem próximo do Melhor Hotel de Luxo que temos vindo a encontrar estas situações. Ainda esta manhã, lá estava uma pessoa deitada, num quadro nada idílico nem para turistas e muito menos para quem cá vive", aponta o RIR.

Liana Reis atira: "em vez de andarem em discussões do “faz de conta” e de brincarem com moções de censura e adiamentos de datas de votação na ALRAM trabalhem senhores deputados!", acrescentando que "situações de pessoas sem-abrigo não serão resolvidas com construção de habitação a custos controlados, mas sim com programas de reabilitação e reinserção social".