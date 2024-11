“A Madeira está num beco, mas tem saída”, diz Cafôfo

Paulo Cafôfo, na sua intervenção na sessão plenária do 25 de Novembro, fez duras críticas à governação do PSD e àqueles que a apoiaram, não esquecendo o papel do Chega que, mesmo tendo apresentado agora uma Moção de Censura, foi o responsável por deixar passar o Governo.

“O tempo é de sismo político, mas esse facto, com epicentro no PSD-M, não pode afectar a nossa estrutura democrática e autonómica que, estou convicto, está preparada para abalos políticos. O precipício a que está à beira o PSD-Madeira, não implica a queda do que foi conquistado, muito menos pode impedir a evolução e os avanços que podemos alcançar”, referiu.

O parlamentar socialista disse que a “Madeira está num beco, mas tem saída” e desafiou a população a olhar para o PS como a verdadeira alternativa.

“Quem não tem saída é quem levou os madeirenses e porto-santenses para o beco. E quem levou para esse beco, tem muita coisa em comum. A começar pelo nome, Miguel, um é Albuquerque e é do PSD, outro é Castro, e apesar de agora militar no Chega nunca deixou de ser do PSD. A instabilidade não começou agora. A instabilidade política que vivemos tem responsáveis”, sublinhou.