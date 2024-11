Trânsito muito mais calmo nesta manhã de sexta-feira

O congestionamento no trânsito nas manhãs de sexta-feira têm sido muito menos difíceis de ultrapassar do que nos restantes dias úteis da semana. É o que aparenta estar a acontecer hoje.

Tem sido mais habitual o trânsito fluir, tal como está a acontecer na Via Rápida com nenhum sinal, sobretudo na zona da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Contudo, no túnel antes dos Viveiros e até á Boa Nova, sinais contrários nos últimos minutos, apontam para alguma demora para quem tem de atravessar a cidade. Poderá ser apenas tráfego intenso, mas não é de excluir uma avaria ou um acidente.