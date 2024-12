Funchal vai exercer o direito de regulamentar o alojamento local

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou, apenas com a abstenção do PCP, uma proposta da vereação para que o município, como determina um decreto-lei em vigor, possa exercer o direito de exercer o poder regulamentar sobre o alojamento local.

A CMF tem de manifestar essa vontade e Cristina Pedra justifica a proposta com a necessidade de aprovar um regulamento específico para o Funchal.

Na discussão da proposta, foi referido, por Luísa Paolinelli, do PS, a pressão que o alojamento local exerce sobre os preços da habitação e os problemas de segurança, mas também o crescimento desta área de actividade.

O PSD, através de João Paulo Marques, considera que o alojamento local não é um problema, mas defende a sua regulamentação.