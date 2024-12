Confiança acusa CMF de desinteresse pelo comércio local

A Confiança lamenta aquela que considera ser uma estratégia de “desinvestimento no centro da cidade", isto no seguimento do anúncio de que, este ano, não vai ocorrer a atribuição do prémio 'Lojas com História'. As declarações de Cláudia Dias Ferreira aconteceram no final de mais uma reunião de Câmara.

A coligação considera que esta é "a prova cabal de que há um desinvestimento no centro do Funchal, nas lojas, no património cultural e edificado na nossa cidade”. A oposição justifica que, nesta quadra natalícia, deveriam ter sido implementadas medidas concretas de aumento da atratividade do centro do Funchal, visando a promoção das compras de Natal no comércio local.

Enquanto se privilegiar outros espaços comerciais ou o surgimento de lojas que descaracterizam a cidade, estaremos a empobrecer aquilo que é identitário, as nossas tradições e os nosso costumes. Cláudia Dias Ferreira

A vereadora aponta que este desinteresse é ainda visível noutras áreas, como a social, nomeadamente com o aumento da da criminalidade e do número de pessoas em situação de sem-abrigo, "números que comprovam o falhanço da governação deste executivo no que se refere a politicas sociais, culturais e mesmo económicas".

Este executivo tinha como promessa não deixar um único sem-abrigo sem teto, mas o que constatamos é que mês após mês há um aumento de pessoas em situações de vulnerabilidade crítica. Se este é um problema que tem que ser tratado de forma global, transversal, tanto na saúde mental como no apoio social, não pode a Câmara Municipal do Funchal não cruzar os braços e fingir que não tem nada haver com o assunto. Cláudia Dias Ferreira

A Confiança relembra que é “o tempo de cumprir as promessas já passou, quando a 10 meses do fim do mandato as soluções apresentadas pelo PSD não passam da renovação de um conjunto de intenções materializadas com forte propaganda. Enquanto isso, lá fora, o Funchal real está a pior a cada dia que passa.”