Rússia ameaça bloquear alojamento de sites da Amazon Web Services no país

O regulador de comunicações da Rússia (Roscomnadzor) alertou hoje para o risco de os serviços de alojamento de páginas da Amazon Web Services (AWS) GoDaddy, Digital Ocean e Hezner Online serem bloqueados no país por incumprimento das leis locais.

"Várias empresas estrangeiras não cumprem as regras e continuam a oferecer serviços de alojamento [de sites] a organizações russas", anunciou o regulador em comunicado.

As leis russas exigem aos fornecedores de alojamento web a inscrição num registo nacional, proibindo ainda que armazenem informações sobre utilizadores russos em servidores no exterior.

"Tendo em conta os riscos a que estão sujeitos os recursos alojados nos serviços destas empresas, o trabalho destes fornecedores de alojamento poderá estar sujeito a restrições no território russo e, então, não poderão oferecer serviços a organizações russas", esclarece no comunicado.

O regulador russo recomendou às organizações e entidades russas que "hospedem os seus sites nos serviços de organizações que cumprem as leis russas e estão inscritas no registo de provedores de hospedagem" publicado no site do regulador.