Ocorreu há instantes mais um acidente entre um carro e uma moto, desta vez no Caminho do Poço Barral, no Funchal.

O motociclista, um jovem de 23 anos, queixava-se de dores lombares, motivo pelo qual foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Foi depois encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.