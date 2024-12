"Os históricos das sondagens têm sido pouco rigorosos para o JPP”, começa por apontar Élvio Sousa, secretário-geral do JPP, reagindo à sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira. O estudo de opinião realizado entre 30 de Novembro e 6 de Dezembro indica que os social-democratas vencerão as ‘Regionais’ antecipadas. PS e CDS perdem deputados, CH e IL ganham e JPP mantém-se igual. Para o líder do JPP “a comparação desses estudos com os resultados eleitorais é a prova indesmentível da pouca fiabilidade das sondagens”.

Nesta sondagem o JPP surge com 15,4% das intenções de voto. Nas últimas eleições Regionais, realizadas a 26 de Maio, o JPP obteve 16,89%, resultado que permitiu eleger 9 dos 47 mandatos que compõem o Parlamento Regional.

“Todavia, são retratos aproximados do momento. Curiosamente as duas sondagens – DIÁRIO e JM - que foram feitas praticamente nos mesmos dias transmitem resultados tão díspares, que nos leva a estabelecer esta opinião. Como diz o povo, devagar se vai ao longe", conclui.