O trânsito está normalizado a esta hora, após um início de manhã com algum congestionamento no sítio do costume.

Na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, na zona da Cancela, o congestionamento chegou a atingir os 3 km de extensão antes mesmo das 8h00, foi reduzindo para 1 km e agora está dado como normalizado.