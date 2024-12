Algum trânsito, mas à medida de uma sexta-feira

Apesar de duas zonas com algum congestionamento, devido ao tráfego intenso, nada que se compare, pelo menos para já, ao que é habitual nos restantes dias úteis da semana no Funchal, mais precisamente na Via Rápida.

Ver Galeria

Assim, neste momento, entre os sublanços do Pilar - Santo António, sentido Ribeira Brava - Machico, há um congestionamento de cerca de 1,2 km de extensão. Esta situação estará relacionada com um congestionamento na zona dos Viveiros/Estrada da Fundoa.

Foto Google Maps

No sentido oposto, mais habitual e no sublanço Cancela - Caniço, o tráfego intenso gera cerca de 3 km de congestionamento.

Ver Galeria

De resto, pouco ou nada mais há a apontar, além dos pára-arranca devido a rotundas ou semáforos mais para o centro do Funchal.