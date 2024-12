O CDS considera que "provocar as terceiras eleições regionais no espaço de 15 meses é de uma tremenda irresponsabilidade" e critica os partidos que decidiram votar contra o Orçamento e o Plano de Investimentos da Região para o próximo ano.

Numa nota enviada à imprensa, o partido afirma que ninguém pôs em causa a mais-valia destes dois importantes documentos para a vida dos cidadãos, das famílias e das empresas da Madeira e do Porto Santo.

"O voto desses partidos foi decidido por tacticismos e jogadas políticas e não no interesse dos madeirenses", considera o CDS, acrescentando que "que não é sério recusar negociar o Orçamento e o Plano de Investimentos de 2025 e depois simplesmente votar contra, por razões eleitorais".



Por razões meramente partidárias, esses partidos votaram contra um Orçamento que trazia redução de impostos, valorização dos salários, aumento dos rendimentos das famílias, mais apoio aos jovens e aos idosos, melhores prestações sociais e reforço das verbas para as Instituições de Solidariedade Social. CDS

O partido que tem dois deputados eleitos à ALRAM diz não poder "aceitar esta retoiça partidária que põe em causa a vida dos madeirenses".

" O CDS já não estranha nada na política regional, mas não pode deixar de denunciar esta aliança que une a extrema-direita do Chega com a esquerda na Madeira. Todos são responsáveis por não termos um Orçamento, a tempo e horas, para o próximo ano, que faça reflectir na vida das pessoas os resultados do crescimento económico da Região", termina, não sem antes acrescentar que "o povo dirá da sua razão na altura própria".