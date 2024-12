Tendência de crescimento da IL “é o reconhecimento do trabalho feito no parlamento”

“Nós olhamos sempre para as sondagens como uma tendência, não como um fim em si mesmo”, começa por ressalvar Nuno Morna, deputado da Iniciativa Liberal (IL), em reacção ao estudo de opinião realizado entre 30 de Novembro e 6 de Dezembro pela Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Depois de em Maio último, nas eleições Regionais, a IL ter obtido 2,56% dos votos, que garantiram a (re)eleição de Nuno Morna, então também líder do partido na Região, nesta sondagem a IL obtém 3,4%, ou seja, cresce praticamente 1%, “tendência que é da possibilidade, se houver eleições, de a Iniciativa Liberal eleger dois deputados”, destaca.

Para Nuno Morna esta tendência de crescimento dos Liberais na Região “é o reconhecimento do trabalho que nós temos feito no parlamento, de uma certa verticalidade, e deste espírito nós temos de dizer às pessoas não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que precisam de ouvir”, conclui.