Direção Regional das Comunidades felicita D. Rui Gouveia

É através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa que o Governo Regional expressa, "com imenso orgulho e satisfação", as felicitações ao padre Rui Augusto Jardim Gouveia, nomeado hoje, pelo Papa Francisco, como Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa.

"Natural de Joanesburgo, África do Sul, e filho de pais madeirenses naturais de Santana, o Padre Rui Gouveia é motivo de honra para toda a Região Autónoma da Madeira. A sua nomeação representa não apenas o reconhecimento do seu percurso espiritual e pastoral exemplar, mas também a valorização das suas qualidades humanas, da sua dedicação à Igreja e do seu compromisso com o bem-estar das comunidades que serve, bem como os valores de compromisso que tão bem caracterizam os filhos desta Região", indica em nota à imprensa.

A ordenação episcopal vai realizar-se no dia 16 de Fevereiro, na Igreja de São Vicente de Fora: "é um momento de júbilo para todos os madeirenses, especialmente para a comunidade de Santana, que vê um dos seus filhos alcançar tão honrosa missão ao serviço de Deus e da humanidade".

"Neste novo capítulo da sua vida e missão, o Governo Regional da Madeira manifesta o mais profundo reconhecimento e orgulho, desejando-lhe as maiores bênçãos e sucesso na missão que lhe foi confiada, na qual dará continuidade ao seu trabalho pastoral com o zelo, a humildade e a sabedoria que sempre o distinguiram", avança.

"O Governo Regional da Madeira, em nome de todos os madeirenses, felicita o Padre Rui Gouveia pela sua nomeação, reafirmando o orgulho e a gratidão por tão elevado exemplo de fé e dedicação. Desejamos-lhe os maiores êxitos nesta nova missão, com votos de que continue a ser uma fonte de inspiração e de esperança para todos os que encontrar no seu caminho", termina.