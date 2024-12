Lúcia Macedo animou festa Natal da comunidade em Guernsey

Ontem decorreu a já tradicional encontro de Natal dos emigrantes portugueses em Guernsey, sendo que a sua grande maioria é de origem madeirense, no hotel da capital da ilha.

Lúcia Macedo foi a artista convidada e é emigrante no Reino Reino e anima diversos eventos realizados na comunidade portuguesa e outros eventos.

Para além da animação que houve durante o jantar, ainda aconteceu um momento especial para as crianças ali presentes, com a vinda do Pai Natal no evento.

Foi um momento muito alegre e divertido para crianças que o Paulo Costa, o organizador da Nação Lusitana de Guernsey desta festa proporcionou.

Também o DjMigs marcou presença e animou o convívio na comunidade.

O evento contou com o apoio de várias empresas tais como: Bernie’s Gardenings, José Spinola SDN, La Perla Restaurant, Lameiros, Paulo’s Gardening, Another Level, Creative Colours, Sonnic Solutions, Diamond Group, Joe’s Fresh Veg e B Clean.

A comunidade em Guernsey tem o costume de reunir nesta época do ano, tendo em conta que por tradição os emigrantes costumam passar na Madeira, ou no continente, a época natalícia juntos dos seus familiares.