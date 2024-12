D. Rui Gouveia, filho de madeirenses, nomeado bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa

D. Rui Gouveia, de 49 anos, nascido em Joanesburgo, África do Sul, filho de uma família natural de São Jorge, em Santana, foi nomeado bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa. Numa nota à imprensa, a Diocese do Funchal diz alegrar-se com esta nomeação.

Segundo nota à imprensa, o religioso "começou os seus estudos na St. Thomas Aquinas School, em Witbank, até 1983. Quando os seus pais regressaram à ilha da Madeira, frequentou a Escola Primária de São Jorge e a Escola Básica e Secundária D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, até 1991. Concluiu os estudos secundários na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal. Em 2001, obteve a licenciatura em Química Tecnológica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Entrou no Seminário Maior de São Paulo, em Almada (Diocese de Setúbal) e frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde se licenciou".

Foi ordenado sacerdote a 6 de Julho de 2008, incardinando-se na Diocese de Setúbal. Já após a ordenação, estudou Teologia Catequética na Universidade de San Dámaso e Espiritualidade Bíblica na Universidade de Comillas, ambas em Madrid. Iniciou o seu ministério pastoral como Vigário Paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo no Montijo (2008-2009) e Colaborador do Pré-Seminário (2008-2009). Depois dos seus estudos em Madrid (2009-2011) foi nomeado Diretor do Pré-Seminário (2011-2019). Em 2012, durante alguns meses, foi também Administrador Paroquial da Paróquia de São Jorge, em Sarilhos Grandes, e do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia.

"De 2014 a 2017 foi Prefeito do Estudos do Seminário Maior de São Paulo, em Almada, do qual passou a ser Reitor de 2017 a 2024. Desempenhou ainda os seguintes cargos: Diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral Vocacional (2008-2024), do Secretariado Diocesano da Catequese para a Infância e Adolescência (2011-2024) e do Secretariado Diocesano da Catequese de Adultos (2012-2024); Capelão do Externato Frei Luís de Sousa (2016-2024); Presidente da Comissão de Estudos para o Diaconado Permanente (2018-2024); Membro do Colégio de Consultores (2019-2024)", indica ainda.

Actualmente, ocupava o cargo de Vigário Geral da Diocese de Setúbal, Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Anunciada, Membro do Conselho Presbiteral e Assistente Espiritual do Departamento da Pastoral Familiar.