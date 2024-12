Saiba o que hoje é notícia

O Presidente da República inicia uma visita de Estado aos Países Baixos, a convite dos reis Willem-Alexander e Máxima, que terá uma componente económica, além dos encontros institucionais.

Nesta visita, que decorrerá até quarta-feira, com passagens por Amesterdão, Haia e Delft, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo ministro da Economia, Pedro Reis, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e representantes de cinco partidos com assento parlamentar.

A visita de Estado a este país membro fundador da União Europeia e da NATO, com o qual Portugal mantém relações diplomáticas desde o século XVII, começa com a receção de boas-vindas no Palácio Real, seguida de um almoço privado com os reis.

Depois, o chefe de Estado irá intervir num seminário económico, em que também discursarão o ministro da Economia, Pedro Reis, e a ministra do Comércio Externo e Desenvolvimento dos Países Baixos, Reinette Klever. Mais tarde, terá um encontro com investigadores e académicos portugueses.

Ao fim do dia, haverá um banquete de Estado, no Palácio Real de Amesterdão, a capital constitucional do país.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Sporting tenta regressar às vitórias, na visita aos belgas do Club Brugge, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, num confronto entre duas equipas separadas por três pontos.

Os leões perderam os três últimos jogos que disputaram, frente ao Arsenal (5-1), Santa Clara (1-0) e Moreirense (2-1), com o técnico João Pereira a contar apenas com uma vitória nos quatro jogos em que dirigiu a equipa, logo na estreia, frente ao Amarante (6-0), na Taça de Portugal.

O Sporting chega a este jogo no 10.º lugar da classificação, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos oitavos de final, tal como o Club Brugge, que é 22.º, com sete, e que vem de dois jogos sem derrotas na Liga dos Campeões.

O jogo entre o Club Brugge e Sporting está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa), no Jan Breydelstadion, em Bruges, numa partida que será dirigida pelo inglês Anthony Taylor.

INTERNACIONAL

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presta depoimento no seu julgamento por corrupção, um processo que dura há anos.

Inicialmente, o depoimento de Netanyahu ia decorrer em Jerusalém, mas a administração dos tribunais israelitas recomendou que o primeiro-ministro deponha numa sala de audiências subterrânea em Telavive, por razões de segurança.

Netanyahu está indiciado pelos crimes de fraude, quebra de confiança e aceitação de subornos em três escândalos separados, nos quais é acusado de trocar favores com poderosos magnatas da comunicação social e parceiros abastados. O líder israelita nega ter cometido qualquer ilegalidade.

Na quinta-feira, um tribunal israelita rejeitou o pedido dos advogados de Netanyahu para reduzir o número de dias por semana em que irá depor. É expectável que o julgamento se prolongue por várias semanas.

A equipa de defesa pediu que o governante depusesse menos que três dias por semana, por causa das exigências de lidar com as várias frentes de combate em curso, nomeadamente na Faixa de Gaza e no Líbano.

Na véspera do depoimento, o Tribunal Distrital de Jerusalém recusou outro pedido de adiamento, desta vez feito por membros do Gabinete de Segurança de Israel.

O ativista nonagenário japonês Terumi Tanaka recebe em Oslo, Noruega, a medalha e o diploma do Prémio Nobel da Paz 2024 em nome da Nihon Hidankyo, a organização que representa os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki.

Em outubro, o Comité Nobel Norueguês anunciava a distinção à organização nipónica "pelos esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas".

Fundada em 10 de agosto de 1956, a Nihon Hidankyo defende "a assinatura de um acordo internacional para a proibição total e a eliminação das armas nucleares", segundo a página da organização na Internet.

A cerimónia, que decorre na data do aniversário da morte de Alfred Nobel, terá lugar na câmara municipal de Oslo. Os restantes prémios são entregues em Estocolmo.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Começa hoje em Luanda o julgamento dos generais angolanos "Dino" e "Kopelipa", acusados de crimes como associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

Figuras de relevo durante as décadas de poder do antigo Presidente do país, já falecido, José Eduardo dos Santos, constituídos arguidos em 2022, Manuel Helder Vieira Dias Júnior ("Kopelipa") e Leopoldino Fragoso do Nascimento ("Dino") vão ser julgados pelo Tribunal Supremo juntamente com You Himing, Fernando Gomes dos Santos e as empresas China International Fund Angola, Plansmart International Limited e Utter Right International Limited.

Helder Vieira Dias Júnior, conhecido como "Kopelipa", antigo chefe das secretas angolanas, é acusado de crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influência, abuso de poder e branqueamento de capitais, num total de sete crimes.

O antigo chefe dos serviços de comunicações "Dino", bem como o advogado Fernando Gomes dos Santos e You Haiming, da China Internacional Fund, vão responder pelos crimes de burla por defraudação, falsificação de documento, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais.

O processo envolve também as empresas China International Fund Angola, Plansmart International Limited e Utter Right International Limited, que estavam acusadas de tráfico de influência, branqueamento de capitais, burla por defraudação e falsificação de documento, mas que vão responder apenas pelos dois primeiros crimes, já que, à data dos factos, a lei angolana não previa a criminalização dos dois últimos tipos legais.

As empresas foram alegadamente usadas pelos arguidos para montarem um esquema que lesou o Estado angolano em milhões de dólares, envolvendo um acordo de financiamento entre Angola e China para apoiar a reconstrução nacional, após a guerra civil que terminou em 2002.

SOCIEDADE

O Hospital de São João, no Porto, integra a partir de hoje o "Ligue Antes, Salve Vidas", projeto para retirar doentes das urgências encaminhando os menos graves para os centros de saúde e para o centro de atendimento da Prelada.

A partir de hoje, um telefone estará disponível à entrada do serviço de urgência de adultos e outro na de pediatria para motivar o utente que se deslocou ao hospital sem contactar a linha SNS24 a fazê-lo.

Doentes com pulseira 'verde' ou 'azul' -- o correspondente na escala de triagem de Manchester a "pouco urgente" e "não urgente" -- poderão ser encaminhados para o Centro de Atendimento Clínico (CAC) do Hospital da Prelada, ao abrigo de uma parceria que teve início em agosto, ou para os centros de saúde da ULS São João, que, garantiu a diretora clínica para a área dos cuidados de saúde primários, "estão preparados".

A partir de hoje, os cuidados de saúde primários da ULS São João têm consultas de doença aguda já contempladas nas agendas para garantir que é dada resposta, em menos de 24 horas, à referenciação pelo SNS24.

Em novembro, a urgência de adultos do São João registou 474 admissões por dia. Quase 30% correspondiam a 'verdes' e 'azuis'.

A cidade de Lisboa vai contar, a partir de hoje, com um centro de acolhimento temporário para pessoas que vivem na rua porque, apesar de trabalharem, os seus rendimentos não lhes permitem alugar ou comprar casa.

A inauguração do Centro de Alojamento Temporário do Grilo, da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), acontece às 12:00, com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, e é uma resposta específica "para pessoas em situação de sem teto (pessoas que estão a dormir na rua), com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos".

O centro tem capacidade para acolher 48 pessoas, mas pode atingir as 90 vagas no caso de os quartos serem duplos, refere a SCML, que explica que estão destinadas a pessoas que vivam na rua "há menos de um ano, por incapacidade financeira de aceder ao mercado de habitação, embora aufiram rendimentos do trabalho ou da formação".

Segundo a SCML, esta nova resposta irá contar com "uma equipa técnica multidisciplinar, que contribuirá para o desenvolvimento de um modelo de intervenção e acompanhamento integrado, centrado na pessoa, ou seja, no indivíduo, na família e na comunidade".

Dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança (MTSSS) mostram que até ao dia 31 de dezembro de 2023 havia 4.871 pessoas em situação de sem-abrigo na área metropolitana de Lisboa, 3.378 das quais na cidade de Lisboa.