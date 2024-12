A principal conclusão que Mónica Freitas, deputada do PAN tira da sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias da Madeira, é que “se Miguel Albuquerque insistir em ser o candidato, não sairemos deste impasse”.

Uma vez que o estudo de opinião foi realizado entre 30 de Novembro e 6 de Dezembro, ou seja, coincidiu com o período em que se apresentou a moção de censura, terminando em vésperas do orçamento, para a deputada única do PAN Madeira “é prematuro se considerar que estes possam ser os resultados de umas possíveis eleições, uma vez que as circunstâncias mudam e muitas coisas ficaram claras ontem no âmbito da discussão do orçamento”.

Ainda assim releva que “o PSD continuará sem maiorias precisando do apoio de outros partidos. Ora, uma vez que o PSD perdeu todo o apoio parlamentar, à excepção do CDS, se Miguel Albuquerque insistir em ser o candidato não sairemos deste impasse, por isso, seria bom que estas sondagens ainda que representem uma amostra, façam o presidente do Governo reflectir sobre a responsabilidade que tem quanto ao futuro da Região”, conclui em jeito de apelo.

No que ao PAN diz propriamente respeito, se as eleições fossem agora o partido manteria a representação no Parlamento Regional. “O que é um sinal claro de reconhecimento do nosso trabalho, da nossa presença no terreno, crescimento interno gradual e da importância de ter um partido de causas na Assembleia Legislativa Regional” destaca Mónica Freitas. Ainda assim mostra-se prudente. “Sabemos que em cenário de eleições os resultados são variáveis e por isso o nosso foco é continuar o nosso trabalho de forma séria e responsável”, concretiza.