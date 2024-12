Chega diz que a Madeira é uma "Região de Ricos e Pobres"

O CHEGA (CH) Madeira "não pode ficar indiferente ao cenário alarmante apresentado hoje na capa do Jornal da Madeira: pelo menos 89 pessoas em situação de sem-abrigo na Região, a maioria concentrada no Funchal, revelando uma realidade inaceitável numa sociedade que deveria prezar pela dignidade humana", denuncia em nota de imprensa.

De acordo com Miguel Castro, presidente do CH regional "este é o retrato de uma Madeira governada para poucos. O fosso entre ricos e pobres nunca foi tão evidente, com a classe média a desaparecer e com cada vez mais famílias sem acesso ao essencial: uma casa digna, alimentação e condições para viver. O governo criou uma Madeira para privilegiados, onde os luxos imperam, enquanto outros são relegados para a pobreza e a marginalização", critica.

E recorda o "anunciado plano de 4 milhões de euros para apoio aos sem-abrigo, embora bem-vindo, não resolve o problema estrutural que se arrasta há anos", pelo que "não basta lançar medidas avulsas e paliativas. É urgente implementar políticas públicas eficazes que garantam habitação acessível, emprego digno e proteção social robusta. A Madeira precisa de soluções de longo prazo para combater estas desigualdades inaceitáveis", acredita Miguel Castro.

O CH Madeira "defende uma Região onde ninguém seja esquecido", garante o líder regional, que conclui: "É fundamental devolver esperança e dignidade aos madeirenses. O nosso compromisso é com uma Madeira onde todos possam viver com segurança, oportunidades e qualidade de vida, sem excepção."