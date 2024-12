Terceiras eleições à vista na Madeira dominam imprensa nacional

Bom dia. Depois de o Orçamento e o Plano para 2025 terem sido rejeitados, ontem, com votos contra do PS, JPP, CH, IL e PAN e votos a favor de PSD e CDS, a imprensa nacional avança que estão à vista terceiras eleições na Madeira e que a Região fica, assim, à beira de nova crise.

Sobre as eleições, o DIÁRIO mostra na sua edição desta terça-feira uma sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, que indica que os social-democratas vencerão as ‘Regionais’ antecipadas. Além disso, revela que o PS e o CDS perdem deputados, o CH e a IL ganham e o JPP mantém-se igual. Nesta sondagem foi ainda possível apurar que Albuquerque e Cafôfo estão empatados na preferência para presidente do Governo.

PSD depende do Chega para maioria absoluta Sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M indica que os social-democratas vencerão as ‘Regionais’ antecipadas. PS e CDS perdem deputados, CH e IL ganham e JPP mantém-se igual. Albuquerque e Cafôfo empatados na preferência para presidente do Governo. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira, desta terça-feira, 10 de Dezembro.

Conheça os destaques das primeiras páginas dos jornais nacionais:

Público:

- "Fundo de Resolução só impediu 13% das vendas de activos tóxicos do NB"

- "Transição em marcha. Assad foi derrubado. E agora, Síria?"

- "'Já não temos medo de nada', dizem refugiados em Portugal"

- "Governo em risco. Madeira à beira de nova crise após chumbo do orçamento"

- "Computadores. Escolas precisam de 45 mil portáteis novos ou reparados"

- "Relatório crítico. Peritos exigem reforço do SNS antes de recurso a privados"

- "Fim de carreira. Telma Monteiro começou tarde, caiu muito e levantou-se sempre"

- "Argentina. A ascensão global de Javier Milei, o 'Presidente favorito' de Trump"

- "Presidenciais. Como montar uma campanha sem partidos? 'Quase não se monta'"

Jornal Económico:

- "Revolut quer lançar crédito a empresas em Portugal"

- "'Poupanças ao Fundo de Resolução é a principal vantagem do acordo com o Novobanco' [presidente do Fundo de Resolução]"

- "BCE deverá manter o rumo de cortes pressionado pelo crescimento"

- "Lufthansa escolhe Portugal para investimento milionário em fábrica"

- "Elvira Fortunato é a terceira mais poderosa no ranking da Educação e Ciência"

- "Terceiras eleições à vista na Madeira, com chumbo de Orçamento de Albuquerque"

- "Construção da maior central eólica em Portugal arranca em 2025"

- "China ultrapassa UE e Japão em pedidos de patentes em redes elétricas"

- "Advogados aprovam valor a pagar à Caixa de Previdência"

Correio da Manhã:

- "Banco condenado por letras pequenas nos contratos. Consumidores devem esclarecer dúvidas antes de assinarem"

- "Tribunal judicial anula dezenas de cláusulas"

- "Club Brugge-Sporting. 'Vou até ao fim', João Pereira não desiste apesar dos resultados"

- "Confiança na Luz. Ganhar ao Bolonha para evitar apertos"

- "Está no 23.º lugar. Vítor Bruno proibido de falhar na Europa"

- "Liga de Clubes desmente. Denúncia de câmaras ocultas nas eleições"

- "Reformas. Mais de 317 mil pensionistas com aumentos de 3,35%"

- "Pena suspensa. Homicida de Claudisabel fica em liberdade"

- "Laboratório de droga. Suspeitos de tráfico apanhados enquanto dormiam"

- "Combate à corrupção. PGR defende colaboração premiada"

- "Morre após parto. Grávida fechada um dia no quarto"

Jornal de Notícias:

- "Há 45 mil computadores avariados nas escolas"

- "Planeta atinge limite climático"

- "FC Porto. Dragões abrem guerra à arbitragem"

- "Sporting. João Pereira em busca da redenção na Liga dos Campeões"

- "Sentença. Pena suspensa para condutor do choque mortal de Claudisabel"

- "Feira. Fábrica da Lufthansa vai criar 700 empregos"

- "Violência. Mário Machado preso por incitar à violação de mulheres"

- "Síria. 'Pessoas estavam cansadas de viver na pobreza'"

- "S. Tomé. Protocolo polémico com alunos suspenso"

Diário de Notícias:

- "Novobanco deverá entregar 345 milhões ao Estado"

- "Governo atribui prioridade à cibersegurança e PS desafia: envie o novo diploma ao Parlamento"

- "Grande conferência Diário de Noticias. Novo regime jurídico da Cibersegurança em Portugal"

- "Síria. Vencedores e vencidos da queda do regime de Bashar al-Assad"

- "Saúde. Que futuro para o SNS? Um serviço público de qualidade ou dependente de grupos privados?"

- "José Luís Carneiro: 'A cooperação social e política é a base do caminho a seguir'"

- "Telma Monteiro. O adeus da resiliente rainha dos 'tatamis'"

- "Música. Nouvelle Vague: 'É ótimo ver que tive a oportunidade de fazer algo com a música dos meus heróis'"

Jornal i:

- "iducação. Para que serve o que aprendemos na escola?"

- "Queda de Bashar al-Assad. Síria mergulha na instabilidade"

Negócios:

- "Portugal é dos piores no trabalho por necessidade após a reforma"

- "Mark Bourke, CEO do Novo Banco sobre o acordo com o Estado: 'Ser um banco independente é a nossa meta'"

- "Argentina. Um ano depois, Milei ainda está nas mãos do FMI"

- "Radar África. Lobito, o que estava à vista e aquilo que passou ao lado"

- "Cacau caro amarga preço do chocolate na época do Natal"

- "Energia. Grupo queria lítio para já, Governo atira para 2025"

- "Drones da portuguesa Tekever vão equipar polícia espanhola"

Record:

- "Club Brugge-Sporting. 'Vou até ao fim', João Pereira garante que aguenta a pressão"

- "Varandas: 'O Sporting nunca será gerido de fora para dentro'"

- "Benfica. Rui Costa apela à união. 'Juntos tornamos o clube imparável'"

- "Benfica. Esforço para construção do antigo estádio serve de exemplo. Foi há 70 anos"

- "Benfica. Kokçu com bateria recarregada. Regressa ao onze frente ao Bolonha"

- "FC Porto. Varela rende Nico"

- "Judo. Telma acaba carreira 93 medalhas depois. 'Dei tudo o que tinha'"

- "Andebol. Benfica 38-34 Sporting. Águia quebra invencibilidade do leão"

A Bola:

- "Leão sorri ao futuro. 'Não tenho dúvidas', João Pereira"

- "Sporting. Morita lesionou-se e falha dérbi. João Simões candidato ao onze"

- "Benfica. Rui Costa exalta 'força benfiquista'"

- "FC Porto. Alan Varela volta ao onze"

- "Liga Portugal Betclic. E. Amadora-Arouca (2-1)"

- "Famalicão. Hugo Oliveira confirmado como treinador"

- "Bola ao Centro. 'Em Moçambique, todos os dias nascem Eusébios e Colunas', Chiquinho Conde"

- "Judo. 94 pódios depois, Telma Monteiro diz adeus"

- "Andebol. Benfica vence Sporting pela primeira vez em dois anos e meio"

O Jogo:

- "FC Porto. Samu é o jovem com mais golos marcados nas 15 principais ligas europeias: O sub-21 mais eficaz da Europa"

- "O espanhol cumpre castigo e o argentino vai voltar ao onze frente ao Midtjyland. Nico abre espaço para Alan Varela"

- "Brugge-Sporting. João Pereira garante que 'vai até ao fim' e promete um leão 'confiante': 'Nunca serei um problema'"

- "Frederico Varandas diz que falará sobre a equipa 'no momento certo'"

- "Alarme no miolo: Morita junta-se a Bragança e Pote entre as baixas"

- "Benfica. Grego trabalha com treinador particular a nível físico e técnico. Pavlidis cobra-se horas extra"

- "Rui Costa apela à união: 'Juntos, somos imparáveis'"

- "Braga. Titular nos últimos seis jogos, espanhol é trunfo para Roma. Martínez cresce com novo sistema"

- "Famalicão. Ex-adjunto do Fulham sucede a Evangelista. Hugo Oliveira é oficial hoje"

- "E. Amadora-Arouca 2-1"

- "Judo. Medalhada olímpica vai coordenar a modalidade no Benfica. Telma Monteiro encerra carreira"