PS não desiste de obter esclarecimentos sobre o Lar da Bela Vista

Quase três meses depois de o Grupo Parlamentar do PS ter dado entrada a um pedido de audição parlamentar para averiguar as questões relacionadas com os cuidados prestados aos utentes do Lar da Bela Vista, os socialistas vieram ontem, em comunicado de imprensa, condenar o facto de a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude continuar sem responder e sem se disponibilizar a comparecer perante a Assembleia Legislativa.

Desde a aprovação da audição, a 16 de Setembro, que o PS espera esclarecimentos por parte da governante face aos problemas graves que levaram a banhos dos utentes com recurso a chaleiras, acrescenta a nota.

“Esta falta de disponibilidade por parte da secretária revela um desrespeito pelo Parlamento e, mais grave ainda, uma insensibilidade perante os relatos que têm sido feitos em relação aos cuidados que são prestados aos utentes”, observa a deputada Isabel Garcês, apontando que são vários os familiares que têm vindo a público queixar-se da falta de condições do estabelecimento. Recorde-se que o lar passou para a gestão privada, mediante um contrato estabelecido entre o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação Living Care.

Isabel Garcês adianta que, entretanto, a 23 de Outubro, foi ouvida Andreia Teixeira, vice-presidente da direção da associação Living Care, a 28 de Outubro, Tony Saramago, administrador cessante do Lar Bela Vista, e, a 11 de Novembro, Micaela Freitas, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira.

“Já se passou quase um mês desde a última audição e, da parte da senhora secretária, nada!”, critica a parlamentar socialista, questionando quando é que a governante se irá dignar a ir prestar esclarecimentos sobre este assunto.

“Os nossos idosos são uma franja da população com maior fragilidade e merecem todos os cuidados. Não é compreensível, nem aceitável, que a secretária regional continue a agir como se nada se passasse”, remata a deputada.