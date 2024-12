Três títulos nacionais e um terceiro para nadador Joaquim Carvalho

Joaquim Carvalho, atleta do Clube Naval do Funchal, destacou-se nos Campeonatos Nacionais de Natação Adaptada, realizados nos dias 7 e 8 de Dezembro de 2024 na Guarda.

De acordo com nota do clube, o nadador competiu na classe S17 (destinada a nadadores autistas) e conquistou três títulos de campeão nacional e uma medalha de bronze, além de estabelecer um novo recorde nacional.

O nadador alcançou os seguintes resultados:

1.º lugar nos 200m estilos , com um tempo de 2:47.17 (novo recorde nacional).

1.º lugar nos 100m livres , com 1:09.50.

1.º lugar nos 400m livres , com 5:05.62.

3.º lugar nos 100m bruços, com 1:30.36.

"A performance notável de Joaquim reforça o sucesso do Clube Naval do Funchal no evento e o crescimento da natação adaptada em Portugal", garante a nota.