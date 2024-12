Fiorentina-Inter adiado após desfalecimento de Edoardo Bove

A receção da Fiorentina ao Inter Milão foi hoje adiado, depois de o futebolista italiano Edoardo Bove ter caído inanimado durante o encontro da 14.ª jornada da Liga italiana.

"A partida não será retomada e será adiada para uma data a anunciar. Com o jogo interrompido, Bove caiu no chão e a situação pareceu imediatamente muito grave. O jogador foi transportado de ambulância e esperam-se notícias", lê-se no site da Liga italiana.

O médio da Fiorentina, de 22 anos, caiu no relvado aos 17 minutos do encontro e foi assistido pela equipa médica, com os restantes jogadores das duas equipas a fazerem uma roda à sua volta.

Bove, que está na Fiorentina por empréstimo da Roma, acabou por ser retirado do Estádio Artemio Franchi de ambulância em direção ao hospital, com o árbitro a suspender o encontro, com as equipas a recolherem ao balneário.

A imprensa italiana noticia que Bove respira autonomamente, tendo recuperado a consciência.