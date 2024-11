Dois britânicos entre desaparecidos após naufrágio de iate no Mar Vermelho

Dois cidadãos britânicos estão entre os 16 desaparecidos após o naufrágio de um iate turístico ao largo da costa egípcia do Mar Vermelho com 44 pessoas a bordo, segundo as autoridades.

Fontes oficiais disseram ao jornal britânico The Times que, dos quatro cidadãos britânicos que se encontravam a bordo do iate "Sea Story", que naufragou hoje, "dois foram resgatados e os outros dois continuam desaparecidos", um facto também relatado por outros meios de comunicação social locais, como a BBC e o The Guardian.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido confirmou também, numa breve declaração, que estava a prestar "assistência consular a vários cidadãos britânicos e às suas famílias", depois de quatro cidadãos britânicos terem sido dados como desaparecidos na sequência do naufrágio.

Fontes oficiais da província egípcia do Mar Vermelho confirmaram à agência noticiosa espanhola EFE que a tripulação era maioritariamente egípcia (14) e que dos 31 turistas a bordo, cinco eram de nacionalidade espanhola e que já se encontram a salvo.

A bordo estavam também passageiros de nacionalidade alemã, norte-americana, eslovaca, suíça, belga, polaca, norueguesa, irlandesa, finlandesa e chinesa.

Até ao momento, 28 das 44 pessoas foram resgatadas e 16 continuam desaparecidas, tendo as autoridades egípcias levado a cabo "operações de limpeza" para localizar os desaparecidos, que terminaram por hoje e serão retomadas na terça-feira.

O iate "Sea Story" afundou-se por razões ainda não determinadas na zona de Al Ghadeer, perto da região de Marsa Alam, cerca de 740 quilómetros a sudeste do Cairo.