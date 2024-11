Dois presidentes de câmara da oposição demitidos após condenados por terrorismo

Dois presidentes de câmara da oposição no leste da Turquia foram destituídos das suas funções após terem sido condenados por "terrorismo", anunciaram ontem as autoridades locais, algumas semanas após a destituição semelhante de quatro outros representantes eleitos.

Os presidentes das câmaras de Tunceli e Ovacik, condenados esta semana a seis anos e três meses de prisão por pertencerem ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), foram substituídos por administradores nomeados pelo Estado, informou o Ministério do Interior turco em comunicado.

O presidente deposto da Câmara de Tunceli, Cevdet Konak, é membro do Partido para a Igualdade e Democracia do Povo (DEM, antigo HDP), a principal força política pró-curda da Turquia.

O DEM, terceiro maior partido do parlamento turco, é regularmente visado pelas autoridades, que o acusam de ligações com o PKK, um grupo armado classificado como terrorista por Ancara e pelos seus aliados ocidentais, que trava uma guerra de guerrilha contra o Estado turco desde 1984.

O presidente da câmara de Ovacik, Mustafa Sarigül, está filiado no Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), o principal partido da oposição turca, que venceu as eleições autárquicas realizadas no final de março.

Quinta-feira, Konak e Sarigül declararam à imprensa que as suas condenações eram infundadas.

Segundo imagens difundidas por vários meios de comunicação social locais, vários manifestantes furiosos convergiram hoje à noite para a sede do município de Tunceli, onde alguns tentaram forçar a passagem através de um cordão policial.

O presidente da câmara do CHP, à frente do distrito mais populoso de Istambul, e três outros edis pró-curdos de cidades do sudeste do país, predominantemente curdo, foram também demitidos no final de outubro e início de novembro, igualmente sob a acusação de "terrorismo".

As suas substituições provocaram manifestações e motivaram condenações do Conselho da Europa e de organizações de defesa dos direitos humanos.

Hoje à noite, o DWS condenou as demissões dos presidentes das câmaras de Tunceli e Ovacik, afirmando que o governo "está a destruir gradualmente a vontade do povo".

O líder do CHP, Özgür Özel, condenou o "roubo da vontade da nação".