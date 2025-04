Marítimo felicita novo presidente da Liga Portugal

Em nota enviada às redacções, o Marítimo felicita Reinaldo Teixeira pela eleição para presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ocorrida hoje no Porto.

Na oportunidade, Carlos André Gomes refere que "a vitória expressiva [de Reinaldo Teixeira] demonstra a confiança dos clubes na competência do novo presidente da Liga Portugal para enfrentar os desafios do futebol português, nomeadamente a centralização dos direitos televisivos, o IVA nos bilhetes, os seguros, o IRS dos jogadores, entre outros", reafirmando depois a sua total disponibilidade para continuar a trabalhar em conjunto com a Liga, "em prol do desenvolvimento do futebol português".