Guterres e Marcelo discutem guerras na Ucrânia e Médio Oriente e ação climática

O secretário-geral da ONU reuniu-se hoje em Cascais com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem discutiu as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, assim como questões climáticas, indicou o gabinete de António Guterres.

"O secretário-geral e o Presidente discutiram questões internacionais de paz e segurança, incluindo a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente. Eles trocaram visões sobre a ação climática após a COP29 e também discutiram a cooperação de Portugal com as Nações Unidas (ONU)", disse o gabinete de Guterres num comunicado em que resumiu o encontro entre os dois líderes.

Ainda de acordo com a nota, o líder da ONU agradeceu pela contribuição de Portugal para as missões de Manutenção da Paz da organização e por sediar o 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações da Organização das Nações Unidas (UNAOC), que decorre até quarta-feira no Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

Além da presença de António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, o fórum da ONU conta ainda com a presença de dezenas de ministros dos Negócios Estrangeiros, altos funcionários de organizações internacionais, bem como de vários ex-chefes de Estado e de Governo.

Visando melhorar a compreensão e as relações de cooperação entre nações e povos de diferentes culturas e religiões, a Aliança das Civilizações foi criada em 2005, por iniciativa dos Governos de Espanha e Turquia, com o patrocínio das Nações Unidas.