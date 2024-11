"Nunca teríamos permitido o adiamento da censura ao Governo", diz Edgar Silva

O adiamento do debate e votação da censura ao Governo Regional foi o tema que marcou o almoço comício, que juntou mais de 150 militantes e simpatizantes da CDU, no Funchal. A ocasião serviu para o coordenador regional do partido tecer duras críticas ao regime, mas também à oposição no Parlamento madeirense.

A manobra de adiamento da discussão da moção de censura visa, no essencial, prolongar a vida do Governo de Albuquerque, dar tempo a novas jogadas para procurar sobreviver no pântano de promiscuidade que o envolve. Uma manobra que só tem viabilidade porque PS e JPP lhe dão cobertura a pretexto da aprovação do Orçamento Regional e que expõe uma confissão declarada de demissão no combate ao PSD e ao seu Governo Edgar Silva

O dirigente comunista considera que "a CDU faz muita falta no Parlamento” e garante que, se o seu partido ainda estivesse representado na Assembleia Legislativa Regional, a discussão da moção de censura ao executivo liderado por Miguel Albuquerque já teria avançado.

“Se a CDU lá estivesse, nunca teríamos permitido o adiamento da censura ao Governo. Se a CDU estivesse no Parlamento, há muito tempo que já teríamos avançado com uma nossa moção de censura, aliás, tal como o fizemos em 2008, 2009, 2011 e 2016”, declarou Edgar Silva, citado em nota de imprensa.

Os comunistas consideram que "a actual situação política regional atingiu um nível máximo de putrefação". "Vemos jogadas atrás de jogadas, que mais não visam do que prolongar o actual regime", sublinha Edgar Silva.

Vemos o Parlamento Regional da Madeira completamente desprestigiado. A Autonomia está cada vez mais ridicularizada. E não existe o menor compromisso com a resolução dos mais graves problemas das populações. Cabe-nos perguntar: Quando terão lugar os problemas da crescente precariedade no trabalho? Quando haverá agenda para os problemas da juventude desta terra? Para quando a resolução da desesperante luta pelo direito à casa Edgar Silva

Na sua intervenção, foram ainda colocadas críticas directas aos partidos da oposição, nomeadamente PS e JPP, que a seu ver "deveriam ter um papel distintivo na oposição parlamentar".

O que é que PS e JPP andam a fazer na Assembleia Regional? (...). Como é possível que PS e JPP tenham sido cúmplices da manobra de adiamento da votação da moção de censura ao actual Governo Regional? Que sentido faz pretender a aprovação do Orçamento daquele Governo que, supostamente, se pretende derrubar? Por que razão PS e o JPP se deixam levar pela mão da extrema-direita, num processo como a moção de censura ao actual regime? Por que razão nem um nem outro partido avançaram com uma moção de censura? Porque aceitam ir a reboque do Chega… que ainda por cima tem sido um dos partidos que, através do voto no Parlamento, têm prolongado o regime? Edgar Silva

Edgar Silva disse ainda, a propósito, que "quem se pretende em palavras apresentar como oposição", mas admite viabilizar a aprovação do Orçamento Regional, "só o pode fazer porque sabe que partilha no essencial das mesmas opções que PSD e CDS”.