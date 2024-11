Kremlin afirma ter avisado EUA sobre uso de míssil balístico

Moscovo afirma ter alertado os Estados Unidos 30 minutos antes de ter disparado um míssil balístico hipersónico contra a Ucrânia, segundo o porta-voz do Kremlin (presidência), citado pelas agências noticiosas russas.

"O aviso foi enviado automaticamente 30 minutos antes do lançamento", disse o porta-voz, Dmitri Peskov, acrescentando que Moscovo mantém uma "comunicação constante" com os Estados Unidos sobre a questão das armas nucleares.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje que as suas forças atacaram a Ucrânia com um novo míssil balístico hipersónico de médio alcance, sem carga nuclear, num ataque à cidade de Dnipro.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, acusou a Rússia de estar "a provocar a escalada" na Ucrânia, ao mesmo tempo que Moscovo responsabiliza Washington pelo agravamento do conflito, ao permitir que o exército ucraniano ataque profundamente o território russo.

Jean-Pierre afirmou ainda que os Estados Unidos não têm "nenhuma razão" para alterar a sua doutrina nuclear, mesmo após a Rússia o ter feito.

"É a mesma retórica irresponsável que temos ouvido da Rússia nos últimos dois anos", disse Karine Jean-Pierre depois de Moscovo ter alargado a possibilidade de utilizar armas nucleares.

No passado fim de semana, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu à Ucrânia autorização para disparar contra a Rússia mísseis de longo alcance de fabrico norte-americano, à qual, o Presidente russo reagiu com o alargamento da doutrina russa sobre o uso de armas nucleares.

Putin advogou, desde então, o direito de Moscovo "utilizar armas contra as instalações militares dos países que autorizam o uso do seu armamento" contra instalações russas.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os últimos meses foram marcados por ataques aéreos em grande escala da Rússia contra cidades e infraestruturas ucranianas, ao passo que as forças de Kiev têm visado alvos em território russo próximos da fronteira e na península da Crimeia, ilegalmente anexada em 2014.

Já no terceiro ano de guerra, as Forças Armadas ucranianas confrontaram-se com falta de soldados e de armamento e munições, apesar das reiteradas promessas de ajuda dos aliados ocidentais, que começaram entretanto a concretizar-se.

As negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022, com Moscovo a continuar a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de uma parte do seu território, e a rejeitar negociar enquanto as forças ucranianas controlem a região russa de Kursk, parcialmente ocupada em agosto.