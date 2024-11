PS respeita autonomia do PS-Madeira na censura do Chega

O PS disse hoje respeitar a autonomia regional do PS/Madeira no voto a favor à moção de censura do Chega, considerando que este instrumento "apenas confirma a falta de condições" do executivo liderado por Miguel Albuquerque para exercer funções.

O PS/Madeira vai votar a favor da moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque (PSD), que "perdeu toda a credibilidade", anunciou hoje líder socialista madeirense, Paulo Cafôfo.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do partido referiu que "o PS nacional respeita a autonomia regional do PS/Madeira".

"O PS/Madeira foi contra a formação deste governo e a maioria que o suporta desde o início. Nada mudou quanto a isso. A única coisa que aparentemente mudou foi que a maioria que suportou a formação deste governo deixou de existir. A moção de censura vem apenas confirmar a falta de condições deste governo para se manter em funções", referiu a mesma fonte.

O parlamento regional é composto por 19 deputados do PSD, 11 do PS, nove do JPP, quatro do Chega, dois do CDS-PP, um da IL e um do PAN.

A conferência dos representantes dos partidos na Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se na segunda-feira para agendar a discussão da moção de censura ao Governo Regional, que precisa de ter a maioria absoluta dos votos (24 votos) para ser aprovada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, só pode intervir no processo e convocar novas eleições legislativas regionais seis meses após a posse da Assembleia Legislativa da Madeira, que foi em 29 de maio de 2024, ou seja, a partir de 29 de novembro.