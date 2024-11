PS, JPP, IL e PAN aguardam pelo texto da moção de censura para assumir uma posição

Paulo Cafôfo só vai assumir uma posição sobre a moção de censura ao Governo Regional, entregue pelo CH, depois de conhecer o texto. A moção já foi entregue ao presidente da Assembleia mas ainda não foi enviada aos partidos.

A posição do líder do PS é semelhante à do deputado da IL, Nuno Morna, que espera pelo texto.

Mónica Freitas, do PAN, reconhece que o parlamento foi "apanhado de surpresa" pela moção de censura e aguarda que chegue aos partidos. No entanto, não deixa de afirmar que, no que diz respeito ao CH, "é preciso ver para crer".

Uma posição que é acompanhada pelo líder do JPP.

"A iniciativa do CHA só a posso levar a sério vendo, e tal como é referido na Bíblia são os 'Bem-aventurados os que não viram e creram'", afirmou.

Élvio Sousa lembra que o CH "já nos habitou a mudar de opinião várias vezes ao dia. Vamos aguardar, som serenidade".