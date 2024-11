SANAS acorreu a 1.055 ocorrências em 184 dias da época balnear 2024

A época balnear de 2024, "definida entre os dias 1 de Maio e 31 de Outubro, chegou ao fim com um número total de 1.055 ocorrências nas praias à responsabilidade do SANAS Madeira", informa a associação de salvamento marítimo em nota enviada esta noite.

Assim, frisam, "a equipa de 37 nadadores salvadores, distribuídos por 11 praias e 13 postos de vigilância, assistiram 1.055 banhistas, destacando-se 713 que apresentavam ferimentos ligeiros, 415 incidentes ocorridos no mar e uma maior incidência na faixa etária entre os 18 e os 30 anos com 322 ocorrências", resume.

Além disso, "numa época balnear em que foram efectuadas duas reanimações com sucesso, assistiram-se diversas situações de trauma com seguimento para unidade de saúde e em que não se registaram perda de vidas, deixamos um agradecimento à coordenação de Segurança Balnear, a toda a equipa e parceiros que honraram o lema 'Praia SANAS, Praia Segura'", conclui a nota com esse balanço positivo.