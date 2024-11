Seis mortos durante a época balnear e a maioria no Algarve

Seis pessoas morreram nas praias portuguesas durante a época balnear deste ano, que decorreu entre 01 de maio e 31 de outubro, a maioria na região do Algarve, segundo um balanço divulgado, esta segunda-feira, pela Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Num balanço dos seis meses da época balnear de 2024, que terminou em 31 de outubro, a AMN dá conta que registou três acidentes mortais em praias marítimas vigiadas, dois em praias não vigiadas e um noutras zonas não vigiadas.

Quatro das seis mortes registadas tiveram como causa "doença súbita", uma afogamento e outra "causas desconhecidas".

A maioria das mortes verificou-se na região do Algarve, nomeadamente na Meia Praia (Lagos), Praia Maria Luísa (Albufeira) e Manta Rota (Vila Real de Santo António).

Registaram-se também óbitos na Praia do Torrão do Lameiro (Ovar) e Baía de São Martinho do Porto Sul (Alcobaça).

Durante a época balnear, a AMN efetuou 1.175 salvamentos e 3.664 ações de primeiros socorros, tendo mobilizado um dispositivo composto por 548 elementos.

Em 2023, durante os meses de época balnear, houve 14 mortes, das quais sete por doença súbita e as restantes por afogamento.