"O SANAS Madeira contabilizou oito missões em contexto de Busca e Salvamento durante o mês de Outubro", revelou hoje a Associação Madeirense para Socorro no Mar.

O resumo mensal, divulgado esta segunda-feira, dá conta que através das Estações Salva-Vidas do Porto Moniz e de Santa Cruz, o SANAS Madeira empenhou embarcações e tripulações para resposta a: três evacuações da Ponta de São Lourenço, dois resgates por mar, dois reboques a embarcações de recreio e uma situação de buscas por terra.

De realçar que no acumulado do ano de 2024 e até ao final do mês transato, já foram ultrapassados os números totais de chamadas para ocorrências de Busca e Salvamento e de missões com meios de salvamento empenhados durante todo o ano de 2023.