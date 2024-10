"Crescer de forma sustentável é desafio para o Turismo", diz Paulo Neves

Para o deputado Paulo Neves, eleito pelo PSD/Madeira à Assembleia da República, os desafios que se colocam ao sector do Turismo prendem-se com "a necessidade de equilibrar o crescimento desta actividade com a sua envolvente local, nas comunidades onde esta actividade tem vindo a crescer de forma acelerada".

O parlamentar - que, em representação do PSD, marcou presença no Congresso da APAVT que decorreu em Huelva, Andaluzia - enalteceu a governação da AD, que considera ter dado "passos muito importantes no que respeita ao desenvolvimento e crescimento sustentável da actividade turística em Portugal", pese embora o "curto espaço de tempo" em que está no poder. A título de exemplo, apontou a definiçãodo local onde deverá ser implantado o novo Aeroporto de Lisboa, "ao fim de décadas de impasse".

Paulo Neves destacou ainda que o facto de a Madeira, ter sido reconhecida no Congresso da APAVT.