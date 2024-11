Organização dos Portos Marítimos Europeus destaca trabalho de Paula Cabaço nos Portos da Madeira

A presidente da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, está em destaque na rubrica mensal da Organização dos Portos Marítimos Europeus denominada 'Profissional do Porto do Mês' (Port Pro of the month, em inglês).

A organização não governamental, com sede em Bruxelas, que trabalha junto da União Europeia na defesa do transporte marítimo, realizou uma entrevista à responsável madeirense, que sublinha a importância das infra-estruturas portuárias para a Região, abordando os desafios e as oportunidades que se apresentam aos portos regionais, tais como a sustentabilidade, a digitalização, a descarbonização e a relação com a cidade.

Na entrevista publicada no sítio oficial da internet da ESPO, Paula Cabaço destaca que os portos da Madeira "oferecem um excelente serviço, quer ao nível do transporte de mercadorias, quer em termos de passageiros, contribuindo de forma muito significativa para a economia regional”, lembrando que mais de 95% de todas as mercadorias que entram na Madeira, chegam por via marítima.

Em relação aos desafios, Paula Cabaço enumerou o trabalho que os Portos da Madeira estão a percorrer para se adaptarem às diretivas ambientais, explicando alguns dos projetos e investimentos que têm sido feitos pela Autoridade Portuária nesta matéria. “Temos uma visão a longo prazo, que passa por posicionar os portos da Madeira como um centro de inovação e sustentabilidade no Atlântico, através de investimentos na área da digitalização e das energias verdes”, adiantou, exemplificando com os projetos que a APRAM está envolvida, tal como o Green Ports Madeira, que está a avaliar a viabilidade o impacto do fornecimento de energia verde aos navios acostados no Funchal ou o projeto DUAL e que vai recolher, monitorizar e digitalizar um conjunto de dados da operação portuária. Projectos, sublinha a presidente da APRAM, que têm um duplo objetivo, nomeadamente reduzir a pegada de carbono e melhorar a eficiência operacional.

No mesmo registo, mas já sobre o sector dos cruzeiros, Paula Cabaço pormenorizou o que está a ser feito pela Autoridade Portuária para tornar o Funchal mais competitivo. Investimentos pensados no melhoramento e reforço da capacidade de atracagem dos navios de nova geração, ao mesmo tempo que nos terminais, as áreas de embarque e desembarque estão a ser modernizadas, através de sistemas de segurança atualizados, melhor sinalização e mais serviços.

“Todos estes esforços visam melhorar a capacidade do porto, reduzir o congestionamento e prestar melhores serviços e uma experiência mais tranquila aos passageiros”, explica a presidente dos Portos da Madeira, desenvolvendo: “são investimentos cruciais para a economia da Madeira, uma vez que o sector dos cruzeiros dinamiza o turismo e o comércio local”.

Esta relação, entre a cidade e o porto, tem merecido uma atenção especial, com Paula Cabaço a falar do trabalho que tem sido feito no equilíbrio entre a expansão portuária, a sustentabilidade ambiental, e a gestão do impacto do aumento do turismo nas infra-estruturas locais, mobilidade urbana e qualidade de vida dos funchalenses.

“Temos um diálogo próximo e constante com o Município e uma estreita colaboração com as entidades locais, que se tem materializado em várias iniciativas, como o recente protocolo de cooperação assinado entre a APRAM, Município do Funchal e CLIA [Cruise Lines International Association], para a realização de ações de plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal durante o final da época alta de cruzeiros [setembro e maio]”, revela Paula Cabaço à ESPO.