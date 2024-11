Paulo Neves defende reforço de meios e modernização das Forças de Segurança na Madeira

Sublinhando a importância de garantir que, no Orçamento do Estado para 2025, aprovado na generalidade, exista margem de evolução na especialidade no que toca às matérias relacionadas com a Região, o deputado Paulo Neves – que, na semana passada, questionou o Ministro da Defesa Nacional a este propósito – defende a necessidade de serem acautelados mais meios, sejam estes militares, navais, aéreos e/ou humanos para a Região, assim como se garanta que, à luz das novas tecnologias, possa vir a existir um investimento efetivo da República na modernização destes serviços.

Em causa, frisa o deputado social-democrata, destaca-se a necessidade de garantir que as Forças de Segurança na Madeira tenham maior capacidade de resposta face aos desafios que se avizinham, assim como e, consequentemente, “maior agilização para intervir e para assegurar a vigilância que se impõe, por exemplo, nos mares da Madeira, também Portugueses, designadamente quando se sabe que existem muitos navios estrangeiros que o atravessam”.

Paulo Neves que, a este propósito, lembrou a questão do Helicóptero para o Porto Santo, mas, também, a necessidade do Ministério da Defesa Nacional assumir um maior cuidado e atenção, através dos seus serviços instalados na Região, quanto aos cabos submarinos.