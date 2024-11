Raquel Coelho acredita que Cafôfo mudou de ideias por medo das críticas

Para os trabalhistas a mudança de posição do Partido Socialista, em relação à moção de censura do Chega foi fruto da pressão exercida sobre Cafôfo, diz Raquel Coelho.

Para o PTP, "não há dúvidas de que o PS não tinha qualquer intenção de viabilizar esta moção de censura e que só mudou de ideias após as críticas acaloradas da oposição e de alguns socialistas".

"Cafôfo com receio das críticas e de cair no descrédito acabou por desautorizar Miguel Iglésias, que havia dado a entender ontem que não iria haver consenso com o Chega", explicou Raquel Coelho.