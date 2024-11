Cafôfo diz que CH é um "partido travesti"

"O Chega tem demagogia e populismo a mais e seriedade a menos", afirmou Paulo Cafôfo.

O líder do PS-M recorda que o seu partido sempre disse que "as negociações com os partidos eram uma farsa".

"O Chega-Madeira é uma farsa porque enganou os madeirenses", acusou o deputado socialista.

O CH e o PSD, afirma, "sabiam o que estavam a fazer e enganaram os madeirenses".

"O CH é o partido travesti da política madeirense, veste o fato do CH e, por dentro, tem a camisola do PSD", afirma Paulo Cafôfo.

O líder socialista pergunta o que é quer falta para ver que o governo regional tem de cair e lembra que o líder nacional do CH "ordenou uma moção de censura e o CH-Madeira recusou".

Um governo regional que tem "um presidente arguido" e três secretários. "E, hoje, ficamos a saber que há mais um".