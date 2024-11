Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Cafôfo favorável à moção de censura. Líder do PS-M diz que “esta não é hora de hesitações” e responde ao Chega, lembrando que não foram os socialistas que viabilizaram o actual executivo * Governo sem Albuquerque aceite por vários partidos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 a 5.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Na música “não há diferenças”. Projecto ‘Cola com Improviso’ leva as oficinas do Estúdio 21 aos utentes da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

“Portugal deve ser grande no pensar e na ambição”. Elvira Fortunato, cientista, professora universitária e ex-ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, participa hoje no Madeira Innovation Talks.

Fique também a saber que Inovações no sector agro-alimentar em debate. Startup Madeira organiza o ‘Agrifood Entrepreneurs Days’, a 20 e 21 de Novembro, no Funchal.

E, por fim, Sem-abrigo acusado de tentar matar casal.

